«Практически изнасиловал»: «Мисс Россия 2022» рассказала жуткую историю с отдыха

«Мисс Россия 2022» Анна Линникова рассказала, что мужчина, который «практически изнасиловал её» во время отдыха на Бали в Индонезии, был ей полностью незнаком до встречи. О жутком случае девушка рассказала телеканалу РЕН ТВ.

По её словам, он предложил поехать поесть, но вместо этого обманом отвёз её на свою виллу и забрал телефон, лишив возможности связаться с кем‑либо. Линникова уточнила, что мужчина начал вести себя агрессивно и физически удерживал её.

«Он меня физически удерживал, то есть он не давал мне мой телефон, он не давал мне вызвать такси», — рассказала Линникова.

Она подчеркнула, что была «слегка пьяна» и находилась в сильном стрессе, так как была одна в чужой стране и не могла рассчитывать на помощь. Модель добавила, что её было страшно, из-за чего она ничего не могла сделать.

Россиянка отметила, что ей удалось спастись только благодаря тому, что в какой‑то момент она смогла вырваться и покинуть виллу. После произошедшего она обратилась в полицию.

По словам Линниковой, позже мужчина пытался выйти с ней на связь и обвинял её в вымогательстве денег.