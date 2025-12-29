Стало известно, где похоронят Брижит Бардо

Стало известно, где состоятся похороны французской актрисы Брижит Бардо. Об этом сообщает радиостанция ici.

© Кадр из фильма "Парижанка"

По информации радиостанции, Бардо похоронят 7 января на морском кладбище в Сен-Тропе на юге Франции. При этом, сама Бардо хотела быть похороненной в своем саду — как сообщает источник, актриса по неизвестным причинам изменила свою последнюю волю.

Отмечается, что Бардо похоронят лицом к Средиземному морю — актриса всегда его любила. Кроме того, ее могила будет находиться поблизости от места захоронения французского композитора Эдди Барклая и кинорежиссера Роже Вадима.

Напомним, что Брижит Бардо умерла 28 декабря в возрасте 91 года.