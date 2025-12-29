Пригожин рассказал о предложении Юрия Дудя*

Музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО) журналист Юрий Дудь (*внесен Минюстом в реестр иноагентов) приглашал его на интервью. Об этом он сообщил Daily Storm.

По словам продюсера, ему было бы интересно подискутировать с интервьюером, но их встреча пока невозможна из-за расстояния.

«Встречусь с Дудем, пообщаюсь обязательно, уже было от него такое предложение. Не можем пересечься, потому что находимся в разных местах. К нам Дудь не приедет, а к нему я не могу поехать — времени нет», — заявил Daily Storm Пригожин.

Также продюсер похвалил недавнего гостя Юрия рэпера Птаху, который четко отстаивал свою позицию.

«Птаха не пасанул. Он был сильнее Кучеры, сказал все, что он хочет», — добавил он.

