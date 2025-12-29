Молодая жена Виктора Логинова заявила, что подает на развод

Супруга Виктора Логинова, актриса Мария Гуськова объявила, что подала на развод. Она записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала о проблемах в браке. Актриса дала понять, что даже сталкивалась с рукоприкладством.

© Суть событий

Пара поженилась в 2020 году. Причем Виктор Логинов был значительно старше супруги – разница в возрасте составляла больше 20 лет. Уже тогда актера критиковали из-за этого. Однако, как выяснилось, в отношениях пары были и другие проблемы.

«Я устала чувствовать себя в небезопасности, услала чувствовать себя как на пороховой бочке. Я устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам», - пожаловалась Мария.

По ее словам, она принимает антидепрессанты, которые ей назначил врач, а из-за переживаний ее вес снизился до 38 килограммов. Одновременно заметно просела и ее карьера – она отказывалась от ролей, фотосессий и посещения мероприятий, если что-то не нравилось мужу. Мария дала понять, что супруг даже поднимал на нее руку.

«Я была рядом 24/7 с человеком, который был на финансовом и моральном дне. Я не замечала, как тону по всем фронтам, а он растет, хорошеет, набирается сил и параллельно творит гадкие поступки», - говорит она.

В конце концов Мария устала терпеть такое отношение к себе и пытаться сохранить брак. Она заявила, что приняла решение о разрыве.

«Я развожусь! Я подала на развод! Я требую от своего мужа подписать заявление», - заявила Мария.

Сам Виктор Логинов пока ситуацию не прокомментировал. Для звезды ситкома «Счастливы вместе» этот брак четвертый по счету.