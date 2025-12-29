Стала известна новая цена на особняк Лепса

Известный певец, шоумен Григорий Лепс существенно снизил цену на свой роскошный особняк в Подмосковье, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, особняк в современном стиле находится на участке в 46 соток, площадь здания составляет 1,7 тыс. «квадратов».

Внутри дома — бассейны, спа, кинотеатр, 5 спален, 8 санузлов, винный погреб. Мебели нет, предусматривалось, что новые хозяева завезут ее самостоятельно.

Первоначально, артист планировал выручил за недвижимость 1,1 млрд рублей, в дальнейшем снизил до 850 млн рублей — потенциальных покупателей отпугивала слишком высокая цена.

По словам участников рынка, в последние годы на рынке загородной недвижимости наблюдаются негативные тренды — обеспеченные люди продают, а, в ряде случаев, и бросают элитное жилье.