Часть вещей Долиной отправили на склад

Певица Лариса Долина вывезла первую партию своих вещей из квартиры в московских Хамовниках, из которой исполнительницу выселил суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, грузчики вывезли из квартиры 19 коробок с личными вещами, одну вешалку с одеждой, две большие сумки и несколько мелких предметов. Все это было доставлено на склад при дворе федерации шахмат в Москве.

Издание подсчитало, что аренда склада обойдется Долиной примерно в 300 тысяч рублей. Еще около 50 тысяч стоит работа грузчиков и аренда машины.

Квартира Долиной в Хамовниках оказалась причиной крупного скандала вокруг певицы. Исполнительница выставила жилплощадь на продажу, но после подписания сделки заявила, что действовала под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом, а Мосгорсуд постановил выселить исполнительницу из квартиры в пользу Лурье.