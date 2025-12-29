Названы два возможных сценария вокруг бывшей квартиры Долиной

В деле с квартирой Ларисы Долиной, отошедшей по решению суда Полине Лурье, возможны два пути развития ситуации, рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина отказалась освободить спорную квартиру до 30 декабря, отсрочив выезд на 2026 год. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье.

Юрист объяснил, что в правовой реальности даты из разговоров сторон сами по себе ничего не значат, а решает связка: судебный акт, исполнительный лист и действия приставов. Он добавил, что поскольку акт о прекращении права пользования и выселении уже вступил в силу, обязанность выехать возникает не к 30-му и не к 5-му, а с момента, когда решение стало обязательным.

«Возможны два пути. Первый — добровольный съезд в заявленную дату: тогда пристав просто фиксирует исполнение, и история заканчивается без "силовой картинки". Второй — просрочка: пристав назначает принудительное освобождение. Это формальная процедура с актом, описью имущества, при необходимости — передачей вещей на хранение, и запретом пользоваться помещением. Параллельно начисляется исполнительский сбор; за игнорирование требований пристава могут последовать штрафы», — рассказал Русяев.

Эксперт добавил, что нюанс в этой истории создают новогодние нерабочие дни. Он пояснил, что исполнительные действия обычно проводят с 6:00 до 22:00, а в нерабочие дни — только при основаниях, когда промедление недопустимо. В квартирных спорах такие основания встречаются редко, поэтому на практике развязка часто переезжает на первые рабочие дни января, сказал Русяев.

Ранее стало известно, что Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры, которая досталась Полине Лурье по решению суда. 26 декабря часть имущества была погружена в автомобиль певицы и увезена.