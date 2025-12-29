ФШР заявила, что не имеет отношения к складу, куда Долина перевезла вещи из квартиры

Склад, используемый для перевоза вещей певицы Ларисы Долиной, не имеет никакого отношения к Федерации шахмат России (ФШР), сообщили в пресс‑службе организации.

Ранее Telegram‑канал Mash сообщал, что Долина перевезла часть своих вещей из квартиры на задний двор ФШР.

— В связи с большим количеством сообщений в СМИ о перевозе вещей певицы Ларисы Долиной на склад, якобы находящийся во дворе здания, принадлежащего ФШР, хотим сообщить, что данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста, — говорится в заявлении ФШР.

На прошлой неделе Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье.