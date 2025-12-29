Стало известно, чем Долиной грозит отказ освободить квартиру для Лурье к 30 декабря

В случае отказа Ларисы Долиной добровольно покинуть спорную квартиру в Хамовниках у покупательницы недвижимости Полины Лурье появится право на получение исполнительного листа и обращение в службу судебных приставов для принудительного выселения певицы. Об этом, комментируя сообщения о нежелании артистки выселяться из квартиры в Хамовниках до 30 декабря, в разговоре с Рамблером рассказала адвокат Екатерина Антонова.

Ранее адвокат Лурье Анастасия Свириденко сообщила ТАСС, что Долина отказалась освобождать квартиру до 30 декабря, несмотря на соответствующую просьбу Лурье. Представители народной артистки якобы заявили, что семья знаменитости съедет не ранее 5 января.

Верховный суд РФ 16 декабря признал за Полиной Лурье право собственности на спорную квартиру в центре Москвы. Это означает, что юридически квартира принадлежит Лурье, а не Долиной. Соответственно, Долина не имеет законного права проживать там дальше после решения суда о выселении. Отказ Долиной съехать в установленный срок сам по себе не противоречит уголовному закону — это прежде всего нарушение гражданских прав нового собственника (право собственности и право пользования жильем). Однако после вступившего в силу решения суда ее проживание в квартире считается незаконным, и она обязана покинуть ее. То есть действия Долиной в данном случае могут быть признаны незаконными. Екатерина Антонова Адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края

В новом споре основным юридическим инструментом Лурье будет решение суда, подчеркнула Антонова.

«В гражданских делах при наличии спора суд ставит точку в отношениях сторон. В данном случае мы можем говорить об иске о прекращении права пользования и выселении. Если Долина решит выселиться из квартиры добровольно, сторонам можно будет подписать акт приема-передачи квартиры. Этого будет достаточно в данных правоотношениях. При этом в случае отказа Долиной добровольно покинуть квартиру у Лурье появится право получения исполнительного листа и обращения в службу судебных приставов для принудительного выселения певицы», - отметила адвокат.

