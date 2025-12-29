Пашу задолжал налоговой

По данным Telegram-канала «Звездач», у музыкального продюсера Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) к концу года образовалась задолженность по налогам. Согласно имеющейся информации, сумма долга по его индивидуальному предпринимательству составляет 392 539 рублей.

В настоящее время каких-либо ограничительных мер, таких как блокировка счетов, в отношении предпринимателя не применяется. Отмечается, что в шоу-бизнесе подобная сумма не является рекордной, однако она остается существенной.

В конце минувшего лета певица Ханна отпраздновала десятую годовщину свадьбы с Павлом Курьяновым, генеральным директором лейбла Black Star. Торжественное событие произошло в 2015 году.

В честь розовой свадьбы Пашу преподнес супруге щедрый подарок. На фотографиях, опубликованных в блоге Ханны, она окружена морем алых лепестков роз. Также супруг подарил певице сумочку от Hermes. Цена такого аксессуара начинается от пяти миллионов рублей.