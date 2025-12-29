Стало известно, куда Долина перевезла свои вещи из квартиры

Певица Лариса Долина перевезла свои вещи из квартиры на задний двор федерации шахмат России. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash.

По информации канала, там исполнительница арендовала склад площадью 160 квадратных метров.

О том, что артистка начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках стало известно 29 декабря. На кадрах, которые опубликовали в СМИ, видно, как грузчики выносят часть имущества из жилья.

Ранее адвокат Анастасия Свириденко рассказала, что Долина отказалась освобождать квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье. По ее словам, артистка якобы заявила, что ее семья съедет не раньше 5 января.

27 декабря Свириденко также сообщила, что защита Лурье отказалась от планов решить вопрос с недвижимостью «мирным путем» и готовит обращение в службу судебных приставов из-за недоверия к российской эстрадной певице.

Кроме того, дело о квартире Долиной включат в учебные программы для студентов юридических факультетов. В РАНХиГС заявили, что соответствующий случай научит будущих специалистов ориентироваться на закон вместо публичного статуса сторон.