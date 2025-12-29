Когда Куклачев оказался при смерти, его кошки отказались есть и работать

Два года назад Юрий Куклачев едва не умер. Ему стало плохо прямо на сцене - инфаркт. Прославленного артиста увезли срочно в больницу. Там медики сделали все, чтобы актер выжил.

Лишь сейчас Куклачев рассказал, что операцию ему делали без наркоза.

"Во время операции я с врачом разговаривал. Наркоз мне поздно было давать - меня привезли в таком состоянии... Он через дырочку заходил, через вену — а с такими бляшками надо бы вскрывать грудную клетку..." - сообщил Куклачев.

По словам дрессировщика, когда его увезли на скорой помощи в больницу, несколько кошек словно почувствовали, что с ним случилась беда.

"Несколько кошек отказались есть. И работать отказались. Я же первое отделение отработал — и меня увезли. Я сыну Диме успел сказать: с моими кошками работай. Так они все отказались! Ни одна моя не вышла. Они как почувствовали — папе плохо", - рассказал артист.

Куклачев отметил, что кошки, едва увидев его снова, когда он выписался из клиники, бросились к нему и начали прижиматься, передает "КП".