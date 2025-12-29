Долина вывозит вещи из «спорной» квартиры

Певица Лариса Долина начала перевозить свои вещи из квартиры в московском районе Хамовники. Как сообщает Shot, для этого были наняты несколько грузовых автомобилей.

Первая машина прибыла к дому в понедельник, 29 декабря, около 10 утра. По информации издания, только концертные платья и другая одежда артистки заняли половину кузова «Газели». Пока в квартире остается дорогостоящий синтезатор, который планируется вывезти на завершающем этапе.

Переезд, как ожидается, продлится несколько дней. По данным источника, Долина планирует полностью освободить помещение к 5 января.

Ранее адвокат Лурье Анастасия Свириденко заявила, что певица Лариса Долина отказалась освобождать квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье. По словам Свириденко, они попросили Долину передать жилье 30 декабря, однако представители народной артистки отказали. Они якобы заявили, что семья знаменитости съедет не ранее 5 января.