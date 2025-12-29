«„Несчастные“ жертвы абьюза!»: Штурм обрушилась с критикой на жену Логинова

Певица заявила, что не верит Марии Гуськовой, которая обвиняет актера в побоях и изменах.

© соцсети

Наталья Штурм вступилась за изменявшего жене Виктора Логинова. Певица обрушилась с критикой в адрес плачущей на камеру Марии Гуськовой.

Девушка сетовала на неисправимый нрав актера, который во всех четырех браках позволял себе оскорблять жен и поднимать на них руку. Финальным ударом для Гуськовой стала найденная в телефоне Логинова переписка с новой 23-летней пассией, которую тот намеревался привести в их общий дом и свозить в романтическое путешествие. Сам артист при этом комментарии давать отказался, отреагировав на вопросы журналистов довольно агрессивно.

Зато слово за изменщика замолвила вездесущая Наталья Штурм.

«Как же вы задолбали! Ноющие, плачущие, „несчастные“ жертвы „абьюза“. Не верю ни одному слову этой мадам! Сейчас начнется атака прессы на актера Виктора Логинова. Со слов очередной какой по счету жены, Логинов избивал ее, унижал, истязал изменами. Где следы побоев??? Лезут все кому не лень урвать кусок славы и мочат своих мужей. Раз партнер знаменитый, значит надо монетизировать, так выходит. Сидела бы тихо, тихо развелась. Вся фальшивая и интонации и ламинированные волосы. Короче, побои в студию!! Я за Логинова!», — написала исполнительница в Telegram-канале.

Подписчики Штурм предположили, что это спланированная сообща пиар-акция. Логинов вполне мог предложить супруге пустить такую «утку» в прессу в качестве громкого инфоповода.