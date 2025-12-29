«Тайные» квартиры: появились новые подробности в деле наследства Тиммы

В деле о наследстве умершего баскетболиста Яниса Тиммы появляются новые детали. Как сообщает Пятый канал, адвокат Маргарита Гаврилова подала в суд с требованием разобраться со скрытым имуществом.

По данным из Федеральной регистрационной службы и ГИБДД выяснилось, что за время брака пара купила и продала не две, а пять квартир. Три из них обнаружили в том же ЖК «Сердце Столицы». Адвокат предполагает, что эти объекты могли быть записаны на подставных лиц.

Кроме того, юрист обратила внимания на слова дочери певицы Анны Седоковой Алины. В украинском суде девушка говорила, что постоянно проживает, учится и работает в США. Это могло бы юридически отделить ее от матери. Однако, по информации Гавриловой, Алина сохраняет российскую регистрацию — в том числе по адресам тех самых «тайных» квартир в Москве.

Адвокат считает, что все пять объектов были проданы уже после брачного договора, а деньги якобы получила только Седокова. Гаврилова подала новый иск, требуя включить эти квартиры в наследственную массу. Первое заседание по делу пока не назначено.

Напомним, что в середине октября 2024 года певица Анна Седокова обратилась в суд с иском о расторжении брака с Янисом Тиммой. В конце года судебный участок мирового судьи удовлетворил иск. 17 декабря 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.