Новогодние яства звезд: Розанова, Пригожин и Ревва поделились секретами

Знаменитости вовсю готовятся к новогодней ночи. Они не только закупают подарки родным, но и продумывают праздничное меню. О том, чем будут удивлять близких и без каких блюд они не представляют Новый год, звезды рассказали «МК».

© Московский Комсомолец

Легендарная Ирина Розанова праздничное меню уже составила. Праздник она будет встречать в кругу племянниц и внуков. Говорит, что в новогоднюю ночь каждый найдет для себя, чем полакомиться.

- Аня (племянница – авт.) собирается делать индоутку и селедку под шубой, - рассказала Ирина. – А я буду делать «Оливье» из крабов. У меня есть еще вкусная черная икра, бакинская. И еще будет один сюрприз для детей. Пока не скажу, какой. Но, я думаю, что это будет самым главным блюдом новогоднего стола.

Артистка говорит: сейчас для нее главное, чтобы внуки встретили Новый год весело и радостно.

- У меня желание, чтобы всем хорошо и весело было в эту ночь, - призналась Ирина.

Иосиф Пригожин говорит, что для него настоящий праздник, когда на столе присутствуют любимые из детства вкусности.

- Это мандарины и винегрет, - перечисляет любимые новогодние блюда Иосиф. - Можно еще салат «Столичный» («Оливье»). Мы никогда не встречали Новый год без работы за границей. Поэтому, если мы отмечаем праздник вдали от России, то заказываем эти блюда в ресторане. Но вообще для меня самое главное, чтобы родственники были рядом.

Александр Ревва, несмотря на серьезную занятость, планирует встречать Новый год дома. Говорит, что в его семье праздники принято отмечать традиционно.

- С «Оливье», салатами – все очень такое нормальное, стандартное и многовекое, - признался Ревва и сообщил: для него в новогоднюю ночь главное другое.

- Дочки обязательно вкладывают в любой подарок открыточки, - говорит Александр. – Для меня открытка с пожеланием, которое написано их подчерком от сердца, - самое дорогое. Особенно эти слова: «Папочка, я тебя люблю!».

Анна Калашникова призналась, что решила с помощью праздничного меню задобрить хозяйку следующего года.