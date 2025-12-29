На мужа Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд и требуют взыскать с него 286 тысяч рублей. Такая информация появилась на сайте Арбитражного суда. По данным из опубликованных материалов, категория иска — исполнение обязательств по договору аренды. Истец — управление спортивными сооружениями города Пензы.

Заседание назначено на 17 февраля 2026 года и пройдёт в Арбитражном суде Пензенской области.

Известно, что у Надежды Кадышевой был запланирован концерт в Пензе 13 мая этого года в ККЗ «Пенза», однако он был перенесён на 10 июня этого года на более вместительную площадку.

В мае сообщалось, что на Александра Костюка подают в суд из-за долгов. Организация «Российское Авторское Общество» требовала взыскать с мужа певицы 180 тысяч рублей за нарушение сроков выплаты гонораров авторам песен.