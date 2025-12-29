Лепс намерен избавиться от двух особняков ради Кибы

Григорий Лепс собрался продать свои особняки в Подмосковье. Предположительно, на этот шаг он пошел ради юной пассии.

© WomanHit.ru

Григорий Лепс собирается избавиться от своей недвижимости. Артист выставил на продажу два роскошных дома на Новорижском шоссе. Об этом сообщает издание StarHit.

На данный момент один из особняков пустует, а в другом проживает сам Григорий. Причина, по которой Лепс решил продать дома, не называется самим певцом. Однако, как передает источник, на эти меры артист пошел ради возлюбленной Авроры Кибы.

Пара запланировала пышную свадьбу за баснословную сумму в 300 миллионов рублей. И чтобы не копить эти деньги, исполнитель решил просто-напросто продать свои особняки. К слову, объекты музыкант оценил в 550 миллионов рублей.

Одну из резиденций Григорий отстроил вместе с женой Анной Шаплыковой. Дом был выполнен в необычном дизайне. Артист самолично наблюдал за работой специалистов и даже подавал на них в суд из-за недобросовестного выполнения обязанностей.

Лепс и Киба обнародовали свой роман летом 2024 года. Общественность шокировала гигантская разница в возрасте между возлюбленными — Аврора моложе Григория на 44 года.

Впрочем, есть мнение, что никаких отношений между ними нет. Зато есть грамотный пиар, который в итоге прекрасно сработал.