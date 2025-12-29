В Госдуме высказались о лишении Долиной звания народной артистки

Большинство опрошенных граждан поддерживают идею лишить певицу Ларису Долину звания народной артистки России. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

Парламентарий рассказал, что провел опрос в своем Telegram-канале. 86% участников, или 3,3 тысячи человек, поддержали лишение Долиной звания. Против высказались лишь 133 человека или 14%.

«Вероятно, такое отношение вызвано беспрецедентной манерой поведения, которую демонстрировала Долина или ее адвокаты. Она действительно вряд ли совместима с прилагательным "народный"», — заявил Делягин.

По мнению депутата, реабилитироваться может тот, кто с уважением относится к людям, а не тот, кто считает их «проплаченными ботами».

Долина отказалась освобождать спорную квартиру

Напомним, что скандал вокруг недвижимости Долиной начался летом 2024 года, когда артистка заявила, что стала жертвой мошенников, вынудивших ее продать квартиру под предлогом «сохранения сбережений». Артистка оспорила сделку купли продажи, однако после ряда апелляций Верховный суд РФ встал на сторону добросовестного покупателя, окончательно закрепив недвижимость за покупательницей Полиной Лурье.