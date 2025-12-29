Семенович предложили стать сексуальной снегурочкой за большие деньги

Певица Анна Семенович отказалась стать сексуальной снегурочкой для богатого и настойчивого фаната. Как сообщает Telegram-канал Mash, уговорить знаменитость не помогли даже 12 млн рублей.

По информации канала, Семенович ежегодно получает предложения выступить в горячем образе в предновогодний сезон. В условиях обычно указывается яркий макияж, откровенная одежда или ее минимальное количество, а также «игривый настрой».

В 2024 году у Семенович появился особенно целеустремленный заказчик. Он сразу озвучил условие: одеться в наряд сексуальной Снегурочки и пять раз исполнить песню «Красавица Зима». Тогда он предложил ей 5 млн рублей, однако артистка не согласилась. В этом году фанат снова попытался уговорить Семенович, но уже за 12 млн рублей — Анна снова отказалась.