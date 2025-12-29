Виктор Логинов дал резкий комментарий о разводе с Гуськовой

Виктор Логинов рискует стать героем скандальной истории. Супруга актера обвинила его в изменах и рукоприкладстве.

Супруга Виктора Логинова обвинила актера в абьюзе. На днях Мария Гуськова рассказала о жестоком обращении со стороны мужа — по ее словам, он занимался рукоприкладством и изменял ей. Мария заявила, что намерена подать на развод.

Журналисты Super попытались выяснить у Виктора, действительно ли его брак терпит крах. Однако внятного ответа они не получили.

«К супруге, пожалуйста, обращайтесь», — сказал Логинов и резко оборвал диалог, бросив трубку.

Представители прессы связались также и с Марией. Она дала понять, что сейчас находится в безопасности.

«Нужно время, чтобы прийти в себя, все обдумать. Сейчас я не проживаю с Виктором, я сразу переехала, сейчас хотя бы частично в безопасности», — сказала жена Виктора изданию Woman.ru.

Звезда ситкома «Счастливы вместе» женился на Гуськовой в 2020 году. Мария стала четвертой официальной супругой артиста. Через год после свадьбы пара заявила, что их браку пришел конец. Однако развод тогда не состоялся — судя по всему, они помирились.

Сейчас же, по словам Гуськовой, ситуация аховая. Семейная жизнь с Логиновым ее истощила морально и физически. Вес Марии на данный момент составляет всего 38 килограммов.