Пугачева проигнорировала смерть Веры Алентовой

Алла Пугачёва проигнорировала смерть Веры Алентовой в соцсетях. Коллеги из mk.ru заметили, что о кончине артистки высказались многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, однако Примадонна, которая обычно не может пройти мимо ухода кого-то из экс-коллег или старых друзей, предпочла промолчать.

Зато не прошли мимо случившегося Сергей Лазарев, Алексей Чумаков, Прохор Шаляпин, Елизавета Боярская, Филипп Киркоров, Анфиса Чехова. Они оставили комментарии под постом Юлии Меньшовой о смерти матери. Многие из артистов высказались о том, какой прекрасной парой были Алентова и Владимир Меньшов, ушедший из жизни в июле 2021 года.

Ведущая Екатерина Стриженова также вспомнила о работе с Верой Валентиновной.

«Мы всегда восхищались её талантом, отношением к профессии, собранностью, ответственностью, умением держать себя в форме. Юля, соболезнуем тебе всем сердцем, ты взяла все самое лучшее от своих замечательных родителей, и это остается с тобой навсегда», — высказалась она.

Вера Алентова: голод, любовь на всю жизнь и роковые похороны

Напомним, Веры Алентовой не стало на прошлой неделе. Актрисе резко стало плохо на церемонии прощания с Анатолием Лобоцким — оттуда её увезли в больницу. Через 20 минут с момента нахождения в карете скорой помощи у артистки произошла остановка сердца. Медики пытались реанимировать её состояние и заставить сердце биться вновь, однако спасти Алентову так и не удалось. Известно, что прощание с актрисой пройдёт уже сегодня.

