Анна Михалкова рассказала о беде с сыном

У Анны Михалковой и ее мужа Альберта Бакова трое детей. Двое старших сыновей — 25-летней Андрей и 24-летней Сергей давно живут отдельно. Младший окончил ВГИК, старший — МГУ. 12-летняя дочь Лида еще учится в школе.

Со стороны кажется, что в семье полная идиллия. Однако это не так. Михалкова рассказала о беде, которая приключилась с ее первенцем, сыном Андреем. Причем поначалу актриса не придавала большого значения неважному состоянию наследника.

"У сына была депрессия. Мне казалось, что он просто с жиру бесится — у него Патрики, друзья, что тут вообще переживать. Потом я поняла, что он просто иначе ощущает происходящее. У него большая драма… Не надо забывать, что каждый из нас живет по своим внутренним ощущениям", - отметила Михалкова.

К счастью, эту проблему удалось решить. Вообще о своей личной жизни Анна предпочитает не распространяться, однако временами делает исключение. Так, она призналась, что вне работы она самая обычная женщина, которая всю себя отдает дому и семье.