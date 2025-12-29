«Я молчу про рукоприкладство»: молодая жена Логинова потребовала развода

Актриса Мария Гуськова заявила, что подала в суд на развод со своим супругом, 50-летним актером Виктором Логиновым. Как сообщает Starhit, в соцсетях она рассказала, что «устала чувствовать себя в небезопасности».

27-летняя артистка призналась, что критически сбросила вес на фоне стресса и сейчас весит около 38 килограммов, пьет антидепрессанты и не хочет «биться за человека, который этого не достоин». По словам Гуськовой, она столкнулась с жестокостью со стороны Логинова.

«Я молчу про рукоприкладство и все остальное, через что прошли женщины, в том числе и я. По глупости и от большой любви к человеку я отказывалась от своих личных возможностей — от большинства кастингов, фотосессий, походов на кинофестивали и театральные фестивали», — призналась она.

Гуськова добавила, что Логинов не соглашается на развод без суда, обосновывая это тем, «что не хочет разводиться». Актриса выразила надежду, что «суд решит все по-честному». При этом она утверждает, что артист ей угрожает: шантажирует, давит на больное и обещает испортить репутацию.

«Мне было сказано, что человек знает, где живут мои родители, мои бабушка с дедушкой. И мне было сказано, что взрывпакет работает очень быстро… Вот такая история. Были угрозы, что люди будут прислушиваться к нему, а не ко мне, что он придумает какие-то вещи, которые мне подпортят репутацию», — заявила Гуськова.

Напомним, что Логинов и Гуськова поженились в 2020 году. Для актера это уже четвертая жена. В 2021 году пара объявляла о разводе, однако тогда супруги помирились.