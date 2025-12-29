Галкин* и Пугачева отметят новый год раздельно

Комик Максим Галкин* и певица Алла Пугачева отметят Новый год раздельно. По информации Shot, мужчина планирует работать в праздничные дни, тогда как его супруга останется дома с детьми.

Сообщается, что Галкин* запланировал выступления в новогоднюю ночь и 1 января. Оба мероприятия пройдут в формате частных вечеринок на Кипре.

В это время Алла Пугачева будет встречать Новый год в кругу семьи, вместе с детьми, без супруга.

После праздничных выступлений Галкин* намерен сделать паузу в работе и отдыхать до 12 января. На эту дату у него запланирован концерт в Берлине, при этом, как отмечается, он готов при необходимости скорректировать планы ради дополнительных выступлений, передает Telegram-канал.

Ранее Галкин*, состоящий в браке с эстрадной певицей Аллой Пугачевой, рассказал, что снял обручальное кольцо из-за травмы, которую он получил в результате аварии во время поездки на велосипеде в Латвии.

Галкина* сбила машина в Юрмале

Дети знаменитостей могут остаться без российских паспортов. У 12-летних Лизы и Гарри отсутствуют необходимые отметки о гражданстве в свидетельствах о рождении, которые стали обязательными после переезда семьи в Израиль.

