Юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) запланировал рабочие выступления в новогодние праздники. По имеющейся информации, он выступит на частных мероприятиях на Кипре в ночь с 31 декабря на 1 января и 1 января, пишет Shot.

В этот период его супруга, певица Алла Пугачева, как сообщается, планирует встретить Новый год в семейном кругу с детьми.

После выступлений на Кипре у артиста запланирован перерыв в концертной деятельности до 12 января. В то же время, по данным источников, график артиста может быть дополнен другими профессиональными предложениями.

Галкина* сбила машина в Юрмале

23 декабря Алла Пугачева и Максим Галкин* отметили 14-ю годовщину свадьбы. За это время они прошли через множество испытаний, включая разногласия и периоды разлуки, а также статус иноагента, связанный с резонансными высказываниями Максима о России.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.