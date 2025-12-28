Раскрыта новая профессия Дани Милохина в Дубае

Даня Милохин устроился на работу официантом: блогер рассказал об этом у себя в соцсетях. Буквально недавно 24-летний тиктокер рассказывал, как работает курьером в Барселоне - а теперь, похоже, решил пойти дальше в общепите.

Даня выложил новый снимок, где стоит в рабочей форме, протирая стаканы на мойке. Милохин не уточняет, в каком ресторане работает, однако сзади можно заметить фирменные пакеты Noon Super Mall.

А ведь всего месяцем ранее Милохин работал доставщиком еды в Дубае — и даже был готов порекомендовать своим подписчикам пару приятных ресторанов.

«Позже всё расскажу», — написал Даня.

До этого 24-летний блогер выкладывал снимок со своих курьерских будней — на фото он стоит с термобоксом за спиной, сидя на велосипеде. Тогда Даня нашёл подработку, призвав поклонников «не стесняться своей профессии». В сторис он признался фолловерам, что искренне любит свою работу.