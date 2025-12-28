Коллеги певицы Славы волнуются за нее после ее заявлений о Долиной

Певица Слава (Анастасия Сланевская) уверена, что именно она дала делу столь широкий общественный резонанс, поскольку первая публично резко осудила Ларису Долину из-за истории с квартирой. Об этом она заявила в новом выпуске шоу «Кстати».

«Мне позвонила Полина и ее адвокат Светлана после того, как Верховный суд вынес это решение. Они сказали: „Спасибо вам большое“. Потому что весь этот общественный резонанс начался с меня. У меня мурашки по коже, я никогда не жду благодарностей, я человек такой, помогающий», — сказала Слава

После новости о победе Полины Лурье в суде Слава опубликовала ролик, в котором не скрывала радости от такого исхода. Хотя, по ее словам, до конца не верила, что такое может произойти, пишет СтарХит.

Долина помешала певице Славе продать квартиры

Сланевская подчеркнула, что с ней вышли на связь многие коллеги по сцене, которые удивились ее смелости.

«Мне максимально приятно, потому что мне позвонили столько артистов. Говорят: „Как тебе не страшно, как ты так можешь?“ Я же еще показала этот прием Ларисы Долиной с типа слезами. Но это все не правда! Зачем морочить голову честным людям? Я по правде живу», — добавила певица.

Ведущий Азамат Мусагалиев спросил, не звонила ли Славе сама Долина.

«Я думаю, если со мной что-то случится в ближайшее время, тогда да», — ответила певица.

Ранее певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обвинила Ларису Долину в проблемах с продажей своей недвижимости из-за ситуации с квартирой народной артистки России. По словам Славы, ей необходимо продать недвижимость, чтобы помочь семье и заняться перестройкой дома, но из-за судебного разбирательства Ларисы Долиной потенциальные покупатели с опаской относятся к сделкам со знаменитостями.