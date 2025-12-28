Кушанашвили назвал свой гонорар за участие в шоу Малахова: сумма удивит

Отар Кушанашвили в подкасте «ЗА ДЕНЬГИ» рассказал, что получал за участие в шоу Андрея Малахова совсем небольшие суммы, 20 тысяч рублей. А гонорар Прохора Шаляпина в шоу составлял 40 тысяч рублей. Причем, по словам журналиста, им эти деньги выдавали, будто делали одолжение, пишет gazeta.ru

«Это когда уже Малахов получал $100 тысяч в месяц. Он потом мне пожаловался, когда перешел на «Россия 1». Я говорю: «А в чем суть разногласий?» Он мне: «Я не мальчик носить ему кофе». Имелся в виду Эрнст. «Меня обделяли». Я говорю: «Как тебя обделяли?» Подумал, скажет, что получал $300. «$100 тысяч у меня был контракт». Я говорю: «В год?» Хорошо, что он не сказал мне в день. Я бы упал там же! И они жалуются на жизнь», — заявил телеведущий.

Ранее Отар Кушанашвили говорил, что от Андрея Малахова требовали брутальности в «Пусть говорят».По словам журналиста, Андрей казался создателям «Пусть говорят» «слишком прилизанным», поэтому спустя время руководство стало на него давить. От Малахова требовали «более жесткие» интервью.