Адвокат Лурье сделала неожиданное заявление о выселении Долиной

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина пока не выселяется из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, невзирая на решение суда.

16 декабря - Верховный суд РФ признал право собственности за покупательницей квартиры Полиной Лурье, а 25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной, пишет АиФ.

Лариса Александровна просила дать ей время на сборы, но Лурье отказала. Тем не менее, предположительно, переезд может затянуться до конца новогодних каникул.

Долина начала вывозить вещи из квартиры

Певица Лариса Долина через своего адвоката Марию Пухову сообщила Полине Лурье, что готова освободить квартиру в Хамовниках в Москве до 5 января 2026 года. Об этом ТАСС рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко.