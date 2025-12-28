Бузова объяснила, почему не получила главную роль в новогоднем фильме

Ольга Бузова приняла участие в съемках новогоднего музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика», выход которого ожидается 31 декабря на канале ТНТ. Главную женскую роль сыграла в этой ленте Марина Кравец. Ольге досталась скромная роль медсестры.

Бузова в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым высказалась на эту тему, отметив, что хорошо относится к Кравец, пишет издание thevoicemag.

«Я хочу посмотреть фильм, потому что она сыграла там главную роль. Я не понимаю, почему я не играла. Я никого, по сути, не сыграла. Мы взяли кадр из "Форреста Гампа". Я медсестра, сижу на лавочке и задаю вопрос Шурику: "Так, расскажи же мне, что произошло?" И Тимур Батрутдинов, который играет Шурика, оказывается, влюблен не в меня, а в Марину Кравец» — пожаловалась певица.

Впрочем, поющая телеведущая тут же объяснила. почему не получила главную роль. Она слишком занята.

«А, у меня дат не было! Так бы Тимур был в меня влюблен», — посмеялась она.

Ранее Ольга Бузова призналась, что в преддверии Нового года живет буквально на пределе возможностей. Певица и телеведущая рассказала подписчикам, что ее рабочий график настолько плотный, что к празднику она, по собственному выражению, будет «вползать», а не входить легкой походкой.