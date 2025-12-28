СМИ: бывшая подруга поклонника Карнавал рассекретила неприятные факты

Не так давно Валя Карнавал представила публике своего молодого человека. Валя просто выложила в личном блоге совместный видеоролик из автомобиля. Ранее певица лишь заявляла, что ее сердце занято.

© РИА Новости

Таинственным поклонником, заваливавшим девушку букетами, оказался 29-летний бизнесмен Аргишти Эвоян. Он - сооснователь сети ресторанов под брендом «Чистая линия» и руководит рядом других проектов.

Юлия, позиционирующая себя как бывшая невеста Аргишти, на своей страничке в социальной сети прокомментировала ситуацию.

По ее словам, ради нее предприниматель развелся со своей женой, от которой у него ребенок. В феврале этого года якобы должна была состояться регистрация брака его и Юлии. Но девушка передумала, и тогда он стал ухаживать за Валей Карнавал, пишет издание popcake.

Юлия отметила, что ее помолвочное кольцо сейчас носит Валя.

«Мое кольцо сейчас, кстати, носит Валя, и очень смешно наблюдать за тем, что он дарит один в один цветы и украшения», — заявила она девушка.

Сам Аргишти старается держаться подальше от камер и внимания СМИ.