СМИ: обнародовано, почему Катя Гордон пригрозила Собчак Высшим судом

Катя Гордон в личном блоге обрушилась на Ксению Собчак после того, как та взяла интервью у Елены Товстик, а затем поговорила с Полиной Дибровой и Романом Товстиком. Гордон назвала Собчак главной провокаторшей. Екатерина считает, что Собчак буквально ломает жизни людям. И когда-то ответит за это.

При этом адвокат напомнила, что Собчак дважды звала ее на интервью. Но при определенных условиях – двойная запись, отсутствие монтажа и пр., что, судя по всему, журналистку не устраивает, информирует teleprogramma.

«Ладно Товстики… Старалась-то больше всех Ксюша. Снимала аж три дня. Так вот, у меня к тебе ровно три вопроса, раз ты уже второй раз зовешь меня к себе на интервью. Отвечаешь на детекторе — и я зимой иду к тебе в купальнике. Нет? Так знай свое убогое место! Жди, когда придут времена, и на Высшем суде ты ответишь за каждую сломанную тобой жизнь», — заявила Катя.

Ранее Катя Гордон отреагировала на брак бывшего мужа Александра Гордона, который женился в шестой раз: юрист призналась, что уже перестала вести счет, сколько раз ходил в ЗАГС телеведущий.