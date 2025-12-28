Кушанашвили объяснил, почему изменил отношение к Инстасамке

Отар Кушанашвили в подкасте «ЗА ДЕНЬГИ» признался, что изменил свое отношение к Дарье Еропкиной, известной публике под сценическим псевдонимом Инстасамка, после того, как лично с ней пообщался.

Кушанашвили рассказал, что звезды, которых он критикует, игнорируют его при встрече. Но Дарья подошла и выразила свое уважение телеведущему, пишет gazeta.ru.

«Меня это приятно удивило. Она оказалась достаточно милой девчонкой. Даже избыточно милой. Даже, я бы сказал, милейшей особой. Почему бы мне не возрадоваться этому факту? Человек решил не опираться на заспинные разговоры, а подойти и объяснить позицию», — отметил шоумен.

Эпатажный журналист был удивлен, насколько рэпер в жизни отличается от своего медийного скандального образа. Хотя ему, к примеру, не нравится, что Инстасамка начала выступать за традиционные ценности.

«Это слишком лицемерная перековка самой себя. Но то, что она милая – это очевидно. Это не сыграешь, особенно со мной. Я в людях разбираюсь как Фрейд не разбирался!» — резюмировал Кушанашвили.

Кстати, рэпер Инстасамка планирует сменить свое сценическое имя. Это решение она приняла, потому что устала от своих скандальных образов и репертуара. Перед началом нового творческого этапа исполнительница хочет выпустить альбом дуэтов. По ее словам, в нем будут совместные песни не только с российскими, но и зарубежными артистами.