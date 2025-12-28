Получившая условный срок Тарасова впервые вышла в свет

Актриса Аглая Тарасова впервые вышла в свет после суда по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Voice.

Тарасова посетила корпоративную вечеринку телеведущей Иды Галич. Мероприятие прошло в стиле нулевых. На нем выступили певец Никита Малинин и группа "Премьер-министр". Гости вечеринки пришли в тематических нарядах.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Актриса прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

На суде раскрыли неожиданную подробность жизни Аглаи Тарасовой

В отношении звезды возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. В ходе допроса Тарасова призналась, что не знала точный состав жидкости для вейпа с наркотиками. Она признала, что нарушила закон. По словам артистки, она очень сильно раскаивается.

Домодедовский суд Подмосковья приговорил Тарасову к трем годам условно. Помимо лишения свободы, актрисе также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала.