Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье, прокомментировала новую песню Ларисы Долиной. Артистка выпустила композицию «Последнее прощай» в ночь на 26 декабря. Буквально через несколько часов после того, как Мосгорсуд принял решение о выселении ее из квартиры в Хамовниках.

В песне есть строки:

«Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима».

Многие россияне решили, что трек связан с болезненными переживаниями из-за ситуации с квартирой.

Свириденко на момент беседы с журналистами aif.ru песню Долиной еще не слышала и попросила дать возможность прослушать.

А потом сообщила, что, по ее мнению, тут нет никакой связи.

«Вряд ли... Отличный голос, отличная песня! Очень жаль, что так сложилось в жизни…» - отметила адвокат.

Народный гнев, который обрушился на певицу Ларису Долину после скандального судебного разбирательства вокруг квартиры в Хамовниках, постепенно сменится на милость. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин.