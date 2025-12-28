Анита Цой вспомнила самый неудачный Новый год
Совсем скоро встреча Нового года. Традиционно она считается семейным праздником, когда близкие люди собираются за накрытым столом. Но звездам такая возможность выпадает не всегда. И, даже если в сам Новый год арист планирует быть дома, случаются всякие накладки.
Народная артистка России Анита Цой рассказала журналистам издания «Абзац» о самом неудачном Новом году в жизни.
«У артистов всегда Новый год идет не по плану. Когда было много концертов, в Новый год были вечно какие-то перестановки, опоздания. Мы забывали костюмы, потому что переезжали с площадки на площадку. Бешеные пробки, и мы прямо в платьях и гриме прыгали в метро и ехали. Никогда не забуду, как две женщины сидели в метро, а я стояла рядом. Одна другую подталкивает и говорит: «Слушай, по-моему, это Анита Цой». А та говорит: «Ты больная, что ли? Будет она в метро ездить с 31-го на 1-е». Новый год мы отпраздновали практически в метро», вспомнила певица.
Ранее Цой рассказала, что дает ей силы преодолеть депрессию. В этом ей помогает музыка.
«Я в такие моменты устраиваю себе встряску: включаю любимые песни или иду на фитнес, чтобы взбодриться», — объяснила знаменитость.
Певица также добавила, что, когда у нее нет настроения, она заставляет себя идти на экстрим: прыгать с парашютом или отправляться в походы.