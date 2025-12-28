Пугачева удивила: как звезды простились с Верой Алентовой

Внезапная смерть Веры Алентовой потрясла не только поклонников, но и знаменитостей. Они массово выражают слова соболезнования на страничке ее дочери – телеведущей Юлии Меньшовой. За пару дней пост Юлии набрал миллион лайков и пятьдесят с лишним тысяч комментариев. Такого единения среди представителей творческой богемы не наблюдалось давно.

Скорбят из-за ухода Алентовой не только коллеги из актерского мира. Очень много сообщений оставляют эстрадные знаменитости. Выяснилось, что многие из них восхищались легендарной актрисой.

- Светлая память, легендарная актриса. И потрясающая, сильная женщина! Соболезную, - написал Сергей Лазарев. - С Господом в новую жизнь. Спасибо за прекрасную дочь, за внуков, за невероятный вклад в искусство! – соболезнует Алексей Чумаков. - Соболезнования, - написал Прохор Шаляпин. – Ощущение, что это наши родственники ушли. Как мы привыкли к вашим родителям всей страной. Елизавета Боярская, видимо, зная, какая тесная связь была у Юлии Меньшовой со своими родителями, пожелала ей сил пережить тяжелую утрату. - Родители всегда будут рядом. Светлая память мамочке, - написала звезда. С похожим смыслом оказалось сообщение и от Елены Воробей. - Теперь они оба твои Ангелы-Хранители, - уверен Филипп Киркоров.

Многие знаменитости выразили уверенность, что Вера Валентиновна на том свете встретится с любимым супругом Владимиром Меньшовым. Например, телеведущая Анфиса Чехова выразила надежду, что и в следующей жизни они будут вместе.

- Юлия, примите мои соболезнования. Какая прекрасная была пара, есть на кого нам ровняться. Пусть и в следующую жизнь вместе, - написала Анфиса.

Трогательно простилась с Алентовой и Екатерина Стриженова. Телеведущая вспоминала о совместной работе с Верой Валентиновной.

- Мы всегда восхищались ее талантом, отношением к профессии, собранностью, ответственностью, умением держать себя в форме, - призналась Екатерина. - Юля, соболезнуем тебе всем сердцем, ты взяла все самое лучшее от своих замечательных родителей и это остается с тобой навсегда.

Несколько удивила Алла Пугачева. Обычно Примадонна выражает соболезнования по поводу ухода ярких знаменитостей или своих близких друзей, выставляя их фотографии на своей страничке в социальных сетях. Но в случае с Алентовой – тишина. Хотя, как известно, ее муж-иноагент на протяжении нескольких лет вел программу вместе с Юлией Меньшовой. К слову, к удивлению выяснилось, что ни он, ни Меньшова теперь друг на друга в социальных сетях не подписаны.