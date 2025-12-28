Налоговая вновь предъявила претензии Моргенштерну*

Алишер Моргенштерн снова должен Федеральной налоговой службе. ФНС выставила ему новый счёт на 584 тысячи рублей. Долг появился буквально через несколько дней после того, как музыкант погасил предыдущую задолженность.

Как пишет издание super, предыдущий счет от налоговиков висел с сентября, а оплата поступила пять дней назад. Рэпер в августе

закрыл свое ИП в России, а из ресторанного бизнеса вышел еще в начале специальной военной операции.

Уехавший из России рэпер Алишер Моргенштерн запретил демонстрацию украинского флага на своих концертах. Сообщается, что во время выступления артиста в испанском городе Аликанте один из зрителей поднял флаг Украины. Охранник сразу же забрал флаг у посетителя концерта, свернул его и спрятал.

*Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.