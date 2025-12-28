Бузова призналась, что для нее самое главное

Ольга Бузова рассказала, что перед праздниками крутится, как белка в колесе. Певица посмеялась, что ее рабочий график настолько плотный, что в Новый год она, по ее словам, будет «вползать», а не входить легкой походкой.

© РИА Новости

И тем не менее Бузова нашла время для своей семьи. Ольга поехала к отцу, чтобы успеть увидеть его до Нового года, пишет издание super.

Отец и его супруга, как призналась звезда, не изменили своим традициям и накрыли праздничный стол.

«Папуля с супругой, как всегда, наготовили полный стол вкусной еды, хотя я просила этого не делать. И познакомил с новым питомцем. Было вкусно и душевно», — сообщила телеведущая.

Бузова еще раз подчеркнула, что, несмотря на полную загруженность по работе, для нее остается неизменным главный приоритет —ее семья.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова на премьере нового художественного фильма, в котором она исполнила роль медсестры, рассказала, что, если она оказывается в экстремальных условиях, у нее с собой есть все.

По словам телеведущей, в командировки она берет с собой пять-шесть чемоданов, один из которых занимают медикаменты, которые могут пригодиться, особенно в джунглях или в Африке, то есть там, где нет того, к чему все привыкли.