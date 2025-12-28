Стало известно, какие подарки Shaman получает от супруги
Ярослав Дронов, известный публике под псевдонимом Shaman, рассказал журналистам во время церемонии вручения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио», что принципиально отказывается от подарков.
Он заранее предупреждает друзей и родных, чтобы на праздники ему ничего не дарили. Однако есть одно исключение. Жена певца, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, нарушает этот запрет, информирует 5 Канал.
Чаще всего от возлюбленной Shaman получает галстук —в коллекции уже около 15 галстуков от Екатерины.
«Вот мне Катерина часто дарит галстуки. У меня уже в коллекции галстуков 15, наверное, от нее скопилось. Но это еще не предел. Она мне дарит их просто так, потому что, ну, это атрибут такой интересный», — поделился артист.
Ярослав отметил, что иногда формат мероприятий требует формального стиля одежды. Тогда и выручают подарки Екатерины.
