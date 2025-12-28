Валерий Леонтьев за новогодние праздники может заработать минимум 60 миллионов рублей. Певец прилетел в Москву из Майами, где он живет последние годы, в конце декабря. Здесь у него также есть свои апартаменты.

После выступления на вечеринке у «Лукойла» у него запланированы еще три концерта, пишет Телеграм-канал Mash.

Леонтьев дает один концерт в день и отказывается от второго мероприятия из-за высокой нагрузки. После новогоднего марафона от вернется в Майами, а затем снова прилетит в Москву – его ждет работа.

Райдер у Валерия Яковлевича достаточно скромен. Минеральная вода без газа, фрукты, бутылка виски Macallan 18 лет.

Ранее, несмотря на заявление о завершении карьеры, певец Валерий Леонтьев продолжает эпизодически выступать. В частности, на Рождество он планирует концерт в Таиланде, где его выступление на ярмарке на Пхукете обойдется организаторам примерно в 9 миллионов рублей с условием предоставить люксовые апартаменты, охрану и элитный алкоголь, пишет «Общественная служба новостей».