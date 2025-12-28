Наталья Штурм рассекретила, о чем будет просить Деда Мороза

Есть традиция - загадывать желания под бой курантов. Ежегодно в полночь на Новый год россияне наполовину в шутку, наполовину всерьез просят у Деда Мороза что-то особенно важное и нужное. И звезды - не исключение.

Певица Наталья Штурм рассказала журналистам издания «Абзацу», что в наступающем году хочет личного счастья.

«Хочу в подарок мужика. Нормального и не нищего. Вот это самый лучший подарок будет. Чтобы у меня был надежный помощник. Именно надежный, а не непонятно что», - сообщила певица.

Певица Наталья Штурм, которая приобрела трехэтажный особняк в Подмосковье стоимостью около 30 миллионов рублей, подумывает о том, чтобы переехать. В беседе с «Пятым каналом» артистка призналась, что содержание дома и внушительные траты на отопление вынуждают ее искать новое жилье и серьезно экономить.