Стало известно, какое имущество Тимур Родригез оставил бывшей жене после развода

После развода с Тимуром Родригезом (Керимовым) его бывшей жене Анне Девочкиной отошли особняк в Подмосковье стоимостью около 150 миллионов рублей и квартира в Москве с ценой порядка 100 миллионов рублей. Об этом сообщил портал StarHit со ссылкой на судебные материалы.

© Вечерняя Москва

Кроме того, с октября 2023 года, когда супруги перестали жить вместе, и до декабря 2025 года Родригез перевел Девочкиной около 40 миллионов рублей в качестве алиментов. Помимо этого, на содержание экс-супруге за период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года шоумен выплатил дополнительно порядка 15 миллионов рублей.

— Музыканту при этом достались лишь подержанный автомобиль и концертные шляпы, которые он коллекционирует, — говорится в материале.

Родригез официально развелся с Девочкиной полгода назад. Процесс расторжения брака поначалу протекал мирно, однако позже дело дошло до суда: артист пытался снизить размер алиментов на детей и содержание бывшей супруги.

Телеведущий Родригез проиграл суд по алиментам

О том, что супруги расходятся не на позитивной ноте, общественность узнала через язвительные высказывания Девочкиной в адрес Родригеза, цитировавшего в соцсетях стихотворения.