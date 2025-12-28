Ведущая Светлана Бондарчук снялась в купальнике

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, Светлана Бондарчук, показала фигуру в купальнике. Она разместила фото в Instagram. 57-летняя Светлана Бондарчук предстала перед камерой в голубом бикини. Блогерша также надела золотой массивный браслет. Телеведущая была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Экс-модель сидела на шезлонге рядом с сыном Петром. 17 декабря Светлана Бондарчук организовала вечеринку в честь своего дня рождения. На мероприятии телеведущая предстала в черном макси-платье с прозрачной юбкой, которое было украшено пайетками. Модель также надела длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в легкие локоны и сделали вечерний макияж с черными стрелками и розовой помадой. Среди гостей мероприятия были Ксения Собчак, Ида Галич, Оксана Самойлова, Александр Горчилин и другие звезды. В конце ноября Светлана Бондарчук снялась в кружевном мини-платье с длинным шлейфом и разрезом на талии. Образ дополнили колготки и туфли с острым мысом. Знаменитость предстала перед камерой в парике с белыми волосами и макияжем с черными стрелками.