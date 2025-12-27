Queen представили неизданную песню, записанную ещё в конце 1960‑х

Гитарист Брайан Мэй представил рождественскую песню Queen, написанную ещё в конце 1960‑х — до прихода Фредди Меркьюри. Тогда вокалистом был Тим Стаффел, покинувший коллектив в 1970 году. Название композиции — Not for Sale (Polar Bear), сообщает Rolling Stone.

Песня была переработана четыре года спустя, во время работы над альбомом Queen II, однако так и не вышла в свет.

«Возможно, вы слышали пиратскую версию этой песни в исполнении Smile. Эта песня имеет очень давнюю историю», — сказал Мэй в эфире своего радиошоу перед тем, как представить композицию.

Сейчас группа занимается переизданием Queen II, которое растянулось на долгие годы. Мэй ранее уточнял, что Not for Sale (Polar Bear) вошёл в треклист песен, которые появятся на пластинке. Однако точная дата выхода переиздания пока не объявлена.

О выходе прежде неизданной песни сообщалось ещё в 2022 году — на юбилее Елизаветы II. Тогда музыканты заявили, что намерены выпустить песню, записанную Фредди Меркьюри и ранее не звучавшую публично. В тот момент Мэй вместе с барабанщиком Роджером Тейлором признались, что обнаружили эту «маленькую жемчужину от Фредди» довольно давно, и решили представить её миру.