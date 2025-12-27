Сумишевский рассказал, как лишился дома

Ярослав Сумишевский после трагической гибели любимой женщины не только пережил личную боль, но и лишился крыши над головой.

Когда-то певец и его гражданская супруга Наталья начинали жизнь с нуля: приобрели участок на этапе котлована, взяли кредит, заняли четыре миллиона рублей у матери женщины и вложили в ремонт более 35 миллионов рублей. В этом доме они планировали прожить долгие годы вместе с общим сыном Мирославом, пишет СтарХит.

Зимой 2021 года в Красноярском крае Ярослав и Наталья ехали на очередной свой концерт. Случилось страшное ДТП, в результате которого иномарка превратилась в груду металла. Ярослав смог вылечиться, но Наталья погибла.

Сумишевскому жизнь преподнесла еще один удар. Дом был оформлен на Наталью. Родители женщины и ее старшая дочь от первого брака вступили в наследство, не поставив Сумишевского в известность. Затем разделили имущество на три равные части.

В итоге звезда сцены так и не смог отстоять свои права на дом. Сначала он вместе с сыном жил на даче у отца, потом снимали жилье. Лишь через несколько лет Ярослав смог приобрести новую квартиру.

Сумишевский поставил на могиле любимой роскошный памятник из темно-серого камня.

«Дороже не было тебя, и никогда не будет», — гласит надпись на обратной стороне надгробия.