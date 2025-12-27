Киркоров рассказал, как планирует замаскировать шрамы от ожогов

Филипп Киркоров показал журналистам руку, которая сильно пострадала после возгорания пиротехники на концерте в Санкт-Петербурге.

Травма оказалась неожиданно серьезной. Рука долго не заживала и это повлияло на рабочий график поп-короля. Сейчас ожоги зажили и больше не беспокоят Филиппа. И он собирается спрятать шрамы под татуировкой, пишет издание super.

Певец уже выбрал себе рисунок: там будет набито солнце.

В новогодние праздники народный артист России Филипп Киркоров планирует выступить с концертом в престижном отеле Абу Даби в компании певицы Мари Краймбрери. Стоимость билетов на шоу начинается от 40 тысяч рублей, и большая часть мест в зале уже раскуплена. По данным издания «Абзац», совместный зарубежный тур артистов может принести им свыше 20 миллионов рублей.