Дочь Даны Борисовой рассказала о своем недуге

Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, написала в Telegram-канале, что страдает биполярным расстройством (БАР).

«Живу я на постоянной терапии. Думаю записать рилс на эту тему и рассказать поподробнее, как думаете?» — спросила Полина у подписчиков.

Девушке БАР передалось от матери. Дане тоже поставили этот диагноз. Телеведущей диагностировали биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром еще несколько лет назад, пишет gazeta.ru.

Напомним, дочь Даны Борисовой Полина Аксенова с детства была заложницей тяжелой судьбы: она пережила развод родителей, наркотическую зависимость матери, постоянные скандалы дома и собственные попытки суицида, что сказалось на ее психологическом состоянии.

Недавно стало известно, что в свои 17 лет девочка самостоятельно приняла решение лечь в психиатрическую клинику, чтобы решить проблемы со здоровьем.