Названы рекордные заработки артистов в 2025 году

Российские певицы и певцы в 2025 году заработали сотни миллионов рублей. Самым высокооплачиваемым стал Ваня Дмитриенко. Рейтинг артистов-миллионеров опубликовал канал Readovka.

Канал подсчитал примерные суммы, которые самые востребованные российские певцы заработали в уходящем году.

Восходящая звезда Ваня Дмитриенко отыграл 33 концерта и получил 924 млн рублей. Его гонорар составил 28 млн рублей за выступление.

Григорий Лепс провел 79 концерта и в итоге заработал 908,5 млн (11,5 млн за выступление).

Надежда Кадышева выступила 36 раз (гонорар 25 млн) и заработала 900 млн рублей.

Татьяна Буланова установила рекорд, проведя 149 концертов. Общий доход — 745 млн.

Сергей Лазарев получил 637,5 млн за 75 выступлений при однократном гонораре в 8,5 млн.

Олег Газманов, которому нынешним летом исполнилось 74 года, провел 12 концертов. За одно выступление ветеран эстрады брал 5 млн и в сумме заработал 60 млн.